La preocupante amenaza de los espectadores a 'GH VIP' antes de la última gala

Telecinco ha convertido Gran Hermano VIP en su buque insignia. Y con razón. El reality show de famosos está dando a la cadena grandes noches de audiencia ya que otros espacios de Mediaset como Sálvame, El Programa de Ana Rosa o Ya es mediodía hablan de ello.

Como ocurre todos los años, la sombra del tongo se cierne sobre GH VIP con el concursante más famoso de todos, este año, ese papel le toca a Isabel Pantoja (hija) como en la edición anterior le tocó a Belén Esteban, que finalmente ganó el programa.

Muchos consideran que el concurso quiere que la hija de Isabel Pantoja siga en el programa para poder seguir alimentando el resto de espacios televisivos de la cadena.

En menos de dos semanas, la tonadillera ha llamado dos veces a Sálvame y una a Gran Hermano VIP, dando notables picos de audiencia a Telecinco.

En Twitter, muchos espectadores han amenazado con dejar de ver el programa si no sale Isabel Pantoja.

Tanto dice sálvame q se va chavela q no me lo creo ... estoy seguro q es todo un papelon para q depues no digamos q es tongo .. si no q los seguidores pantojistas han votado mas #GHVIP27S

Si @ghoficial le da fav a un tweet en donde una chica dice que gran hermano es real, que tienen notario que no se que no se cuanto... Si no les importara que todo el mundo dijera que hacen tongo, no darían like y tendrían la conciencia tranquila #GHVIP27S esto huele que flipas