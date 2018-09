Cómo saber si tu cuenta de Facebook ha sido afectada por el fallo de seguridad y cómo cambiar tu contraseña

50 millones de cuentas en Facebook de todo el mundo han quedado expuestas por un fallo de seguridad en la mayor red social del mundo.

La compañía aún está evaluando los daños causados y no descarta que la cifra de afectados se incremente a 90 millones en un balance final.

¿Cómo se puede saber si tu cuenta es una de las afectadas y si tu información personal puede quedar expuesta? Facebook es, hasta el momento, bastante opaco, pero sí ha dado un truco para saber si eres una víctima potencial.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it's because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2