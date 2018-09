El tremendo 'corte' de Iñigo Errejón a Arcadi Espada en 'Más de Uno' de Onda Cero

Iñigo Errejón, diputado de Unidos Podemos, y Arcadi Espada, periodista y autor de "la polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela", han mantenido un tenso encontronazo este viernes por la mañana en el programa Más de Uno de Onda Cero, presentado por Carlos Alsina.

Espada ha sido el encargado de hacer la última pregunta a Errejón, a quien ha querido atacar preguntándole por el contrato de trabajo que tuvo con la Universidad de Málaga.

El periodista aseguró que Errejón fue inhabilitado por la universidad, algo que el diputado negó explicando que todas las denuncias fueron archivadas. "No está usted bien informado. Esto ha sido publicado. No creo que para usted esto sea decisivo, creo que va a mantener el mismo criterio, aunque yo le exponga la verdad todas las veces. Pero hay que prepararse las preguntas".

Pero Espada no dejó de insistir:

¿Quedó la cosa ahí? Pues no. Turno de Errejón:

"Espere, que hay respuesta. Usted no tiene ningún comunicado. Lo que tiene, en todo caso, es una comunicación anónima a un periodista que nadie se atreve a firmar, porque estaría prevaricando. Y, en segundo lugar, en Derecho Administrativo no existe esa figura, es que eso, simplemente, no existe. No puede suceder una cosa así como que alguien diga: ah, no, no, no, yo a usted no le culpo de nada, pero si usted regresara, entonces sí que le culparía... Eso, simplemente, no sucede. No espero, de todas formas, mucho de alguien que tuvo la desfachatez de culpar a la víctima de La Manada de lo que sufrió. Creo que eso califica moralmente a quien hace la pregunta".