Jorge Javier Vázquez revienta en pleno GH tras ver lo que hacían los concursantes: "¡Basta ya hombre!"

Jorge Javier Vázquez protagonizó este jueves por la noche uno de los momentos más tensos de esta edición de GH VIP.

En un instante de la gala, el presentador trataba de hablar con los concursantes de la casa, pero estos no le hacían ni el más mínimo caso. Eso provocó que Vázquez se hartase hasta abroncar sin ambages a los famosos.

"Es que me parece que me estáis tomando el pelo. ¿no? ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Me lo estáis tomando? ¿Sabéis lo que significa cuando hablo, que tenéis que estar atentos? ¿Sabéis que no podemos perder el tiempo? ¡Dejaos ya de tonterías!", dijo el presentador.

La bronca de @jjaviervazquez a los concursantes por la falta de respeto a la audiencia y no callarse #GHVIPGala3pic.twitter.com/A33NKPeFDi — Sebas Maspons (@MaspiTV) 28 de septiembre de 2018

Y después continuó con el programa pero manteniendo un tono muy duro al dirigirse a los concursantes.