Michel Barnier, negociador de la UE para el Brexit, ha renunciado este viernes a presentarse como el candidato de los conservadores para presidir la Comisión Europea. El político francés se retira así de la carrera de candidatos del Partido Popular Europeo para ser el cabeza de lista (spitzenkandidat) en las elecciones europeas del próximo mes de mayo y suceder a Jean-Claude Juncker.

"He decidido no postularme para la nominación como candidato del Partido Popular Europeo en las elecciones europeas", ha escrito Barnier en la red social Twitter.

I have decided today not to run for the nomination as the @EPP's European elections lead campaigner at #EPPHelsinki.



It is my duty and responsibility to continue the #Brexit negotiations right to the end. pic.twitter.com/yc3g5T3aTQ