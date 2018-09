Miguel Ángel Muñoz desvela la verdad tras su escena de sexo vertical en 'Presunto Culpable'

Antes de sentirse un tanto "ninguneado" por Pablo Motos y Nuria Roca en su visita a El Hormiguero (Antena 3), Miguel Ángel Muñoz pudo explayarse acerca de su nueva serie, Presunto Culpable, que se emite en la misma cadena.

El presentador tenía curiosidad por saber más acerca de cómo habían rodado las escenas de sexo, porque en algunas lo habían hecho en posición vertical —es decir, con un colchón apoyado en una pared y los actores de pie—. "Es muy divertido... la gente siempre que hay una escena de sexo se piensa que es algo como que te apetece mucho hacer, que te encanta, que te puedes excitar... Casi siempre es todo lo opuesto", aseguró el invitado.

Según contó, el director Alberto Ruiz Rojo les dijo a Alejandra Onieva y a él que quería "un plano muy bonito" que iba a rodar a cámara lenta. "Quiero que os deis la vuelta y para ello vamos a hacerlo vertical", les pidió. "A mí me hizo mucha ilusión porque yo nunca había hecho una escena de sexo vertical, pero es lo menos erótico que os podéis imaginar", reconoció Muñoz.

"En un momento dado Alberto quería que nos diésemos la vuelta porque le gustaba que ella cayese y claro, al darte la vuelta en vertical no estaba yo apoyado encima de ella y nos separábamos del colchón. Cuando veíamos la toma parecía que estábamos flotando en el aire. Era muy divertido, no parábamos de intentarlo y no nos salía", recordó.

El presentador quiso ir más allá y le preguntó por el doblaje posterior de esa escena: "¿Tan mal gimes que tienes que tienes que ir a doblarlo después a un estudio de grabación?".

Después de reírse, el actor rememoró que ese mismo director cogió a la pareja de intérpretes un día que rodaban en Mundaka para que grabaran el audio de la escena de sexo: "Estaba lloviendo, estábamos con los pies mojados, con bufandas y, debajo de un andamio, Alejandra y yo estábamos 'Sí, oh, mmm, vamos, dale'. Y claro, de repente pasaba uno ahí de Mundaka y no entendía nada".