Si eres de los que tiene pereza para actualizar las aplicaciones del móvil, esta vez deberías tomarte la molestia. La aplicación de mensajería WhatsApp ha solucionado una vulnerabilidad que permitía a los atacantes hacerse con el control de la aplicación simplemente al realizar una videollamada.

La vulnerabilidad de WhatsApp se encontraba presente tanto en dispositivos Android como iOS y fue descubierta el pasado mes de agosto por la investigadora Natalie Silvanovich, miembro de Project Zero, el programa de ciberseguridad de Google.

WhatsApp asegura ahora que ya ha corregido el fallo. Así que si quieres estar seguro completamente, lo mejor que debes hacer es actualizar la aplicación lo antes que puedas

This is a big deal. Just answering a call from an attacker could completely compromise WhatsApp. https://t.co/vjHuWt8JYa