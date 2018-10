La audiencia (y no el programa) expulsa a Omar de 'GH VIP' después de que incitase al abuso

Omar Montes ha salido de Gran Hermano VIP. Tras una semana de críticas en redes sociales y medios de comunicación por sus polémicas declaraciones en las que incitaba a otro concursante a aprovecharse de una chica que había bebido alcohol, la audiencia ha decidido expulsar al exnovio de Chabelita con un 46,8% frente al 52,7% que ha preferido que el Mister Universo Asraf Beno se quede.

"Túmbate con ella, que ella quiere ...", le decía Montes hace una semana, a lo que el Mister Universo contestó: "No, no, no me van esas cosas". "¿Qué cosas? ¿No te gustan las chicas o qué, hermano?", le espetó su compañero.

El Instituto de la Mujer ha pedido en El Periódico la expulsión del concursante y la petición ha sido secundada por grupos feministas y usuarios de las redes sociales. Omar Montes ha salido finalmente de la casa. Pero no por una expulsión disciplinaria como se exigía, sino por decisión de la audiencia.

A pesar de todo, el concursante ha recibido casi la mitad de los votos de la audiencia. Una cifra que sorprende, ya que durante la gala anterior, un 80% del público decidió su nominación directa para salir de la casa de Guadalix.

A su salida del programa, el presentador Jorge Javier Vázquez le ha ofrecido la ayuda de "todos los psicólogos del programa". "Tu relación con las mujeres no puede calificarse como sana", le ha dicho. El concursante se ha defendido diciendo que es un chico "muy bromista". "Él estaba que sí que no y yo me quedaba pensando 'venga, túmbate', pero lo decía por echar la gracia. Yo no necesito psicólogos. Esto es una broma", ha añadido.

Estas han sido algunas de las reacciones en Twitter:

Omar, a vivir la vida mártir a tu casa.

Que no se te olvide jamás que incitar a un abuso no se le hace a NADIE y la audiencia soberana ni olvida ni perdona.#GHVIPGala5pic.twitter.com/gOv5yfN2qx — Half Blood Crazy Princess (@miss__charity) 11 de octubre de 2018

Me alegro mucho de que la audiencia haya expulsado de @ghoficial a Omar.



Ahora bien, pienso que el programa no debería haber esperado y tenía que haberle echado la semana pasada por incitar al abuso sexual. #GHVIPGala5 — Lorenzo Pérez Rojo (@Lorenescfan) 11 de octubre de 2018

Esperemos que le digan a Omar el motivo exacto de por qué le ha expulsado la audiencia... Incitó a un abuso sexual! #GHVIPGala5 — Luchi (@Luchiiii89) 11 de octubre de 2018

Yo no quiero que Omar se enfrente a Isa, quiero que se enfrente al comentario sobre Miriam en el cual hizo apología de la violación.



ESO ES LO IMPORTANTE. #GHVIPGala5 — Grace 🍓🌪 (@msgraceseyfried) 11 de octubre de 2018

Omar no solamente incita a la violación, sino que encima de todo dice que su ex novia tiene "malos hábitos". Con esos comentarios te vas a comer "una mierda así de grande" como tú mismo dices #GHVIPGala5pic.twitter.com/xY6kbrVDHg — esperanzaaa (@Esperanxita15) 11 de octubre de 2018

¿@jjaviervazquez también le dará la razón a Omar y le dirá que no era para tanto el comentario en el que hacía apología de la violación? De él ya me lo espero todo, pero no creo que tenga huevos. #GHVIPGala5 — Mr. Wrong (@FurSieh) 11 de octubre de 2018