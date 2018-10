Una profesora de 'OT 2018' pide perdón por lo que sucedió durante la última gala

Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo, mostró en directo, durante la conexión para salvar a uno de los cuatro nominados, su absoluta "desolación" por el nivel mostrado por los concursantes a nivel interpretativo.

"Estamos en la gala 3 y creo que tenemos un problema, en general, grave de emoción y de transmitir lo que estamos cantando", expresó Galera en pleno directo en un tono de tristeza evidente. "Sois muy buenos cantantes todos", agregó la responsable de la Academia, "pero yo creo que no podemos seguir trabajando por esta línea". "A partir de mañana tomaremos medidas", anunció Galera.

Inmediatamente, las miradas se centraron en la profesora de interpretación, la actriz Itziar Castro, que esta edición ha sustituido a Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi).

Yo sí creo que Itziar tiene gran parte de culpa. Los hay que sí transmiten, pero son los que lo hacen ya desde la gala 0. Creo que ninguno ha avanzado en interpretación. Además que la he visto aplaudir algunos momentos que no podían estar más sobreactuados. #OTDirecto11OCT

De los javis podeis decir misa, pero la emocion que conseguian sacar de todos y que luego transmitian en la gala no lo hace Itziar y eso es asi y a mi ella me cae muy bien que una cosa no quita la otra #OT18Gala3

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue que la propia Castro estuviera retuiteando desde su cuenta mensajes en los que se hablaba bien de su labor ayudando a los concursantes a expresarse:

Pasadas las 3 de la madrugada, Castro reaccionaba en Twitter a las críticas. Primero, asegurando que ella no había compartido estos tuits. Y después, asumiendo las culpas por lo ocurrido durante la gala:

No los he retwiteado yo, estoy intentando saber que ha pasado. Pero yo asumo todas las culpas de mi para somos como un equipo de fútbol y el último responsable es el entrenador. Mañana más y espero que mejor

Pido disculpas pq se han retwitteado mensajes con mi nombre @ q yo no he hecho ni he autorizado. Como los entrenadores de fútbol asumo que si el equipo no va bien es cosa suya, si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es q esto es una carrera de fondo y no de velocidad!