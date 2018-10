Denuncian una presunta agresión racista por parte de vigilantes de Renfe Cercanías Madrid

Otra vez un incidente racista que deja entrever el largo camino que queda hacia la igualdad real y el respeto al otro en nuestro país. Ocurrió a las 11.30h de la mañana de ayer, jueves, en un tren de Cercanías que iba a Cercedilla (Madrid), cuando dos vigilantes de seguridad pidieron el billete a un joven negro y éste se negó a dárselo, alegando que son los revisores los que tienen esta potestad, y no el personal de seguridad. Ante la respuesta del chico, los vigilantes lo agarraron de forma violenta y la tensión de apoderó del vagón.

"Soy autoridad en Renfe, acompáñeme fuera, por las buenas o por las malas", señaló entonces uno de los vigilantes, según un vídeo viralizado este viernes en las redes sociales y que ha publicado inicialmente Eldiario.es. "No debería haberme enganchado así. No se exceda de su trabajo y llame al revisor", insitía el joven, a lo que le respondieron los uniformados: "Te estás excediendo tú. Estás deteniendo un tren con 300 personas por tu puta cabezonería".

Vigilantes de Renfe agreden a un viajero negro porque se negó a enseñar el billete. Extralimitación de funciones. Criminalización racial y violencia racista contra un viajero. #EsRacismopic.twitter.com/59IyiGeSre — Es Racismo (@esracismosos) 11 de octubre de 2018

Tras el forcejeo entre los tres, el hombre interpelado, enfadado por el trato recibido, muestra lo que parece ser un carnet de vigilante mientras le dice a la pareja de seguridad que sabe perfectamente cuáles son sus funciones, a lo que uno de los vigilantes le responde insultándole "como compañero" de profesión.

Algunos de los pasajeros pidieron a este viajero que abandonase el tren, pese a su negativa. "Yo no me voy a bajar. Aquí está mi billete. ¿Por qué me tengo que bajar? Si no he hecho nada", les explicaba.

Los vigilantes no podían comprobar si su abono estaba en regla, ya que no tenían el aparato indicado para ello, que sí tienen siempre los revisores. Finalmente, dos parejas más de vigilantes se subieron al tren y consiguieron sacar al joven, a quien redujeron en el suelo del andén de la estación de Atocha, hasta donde había avanzado el tren.

"Agresión racista"

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado esta misma mañana una denuncia ante el Defensor del Pueblo una vez conocido el caso. Entiende que se ha podido producir una presunta agresión racista a un hombre por ser negro. Además, aseguran, los vigilantes se excedieron de sus competencias exigiendo el billete a un viajero.

"Este hecho deleznable es una muestra de libro de racismo institucional, empezando por la identificación racializada hacia el usuario de Cercanías para seguir con el ataque físico y verbal a un usuario que únicamente pedía que le fueran respetados sus derechos", asegura el presidente de la Red, Daniel Méndez, en un comunicado.

Agrega que es "vergonzoso" que "incluso cuando un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que no estaba de servicio indica a los empleados de seguridad que se estaban excediendo en sus funciones, éstos persistan e incluso pidan refuerzos, detengan el vagón y, entre insultos, le impidan continuar su viaje".

Por ello exigen al Ministerio de Fomento "el cese inmediato de las relaciones con esa empresa de seguridad y una reunión urgente para trabajar en un protocolo que impida las identificaciones raciales en Renfe y Adif".

Agresión racista del personal de seguridad de @Renfe, extralimitándose de sus funciones y actuando con total impunidad. "¿Qué derechos?" pregunta uno de los guardias a pasajeros que estaban defendiendo al chico agredido.https://t.co/tKdKUehiuP — Sos Racismo Madrid (@sosracismomad) 12 de octubre de 2018

Sos Racismo también ha condenado la "agresión" y ha instado a Renfe a "abrir inmediatamente una investigación para depurar responsabilidades", al tiempo que ha denunciado la "constante criminalización de las personas racializadas en el sistema de transportes de Madrid", donde, según afirma esta organización, las paradas "racistas" se producen "con bastante periodicidad".

