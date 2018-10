Los reyes presiden el primer desfile del 12 de octubre del Gobierno de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes numerosos pitos y abucheos en su primer desfile del Día de la Fiesta Nacional como jefe del Ejecutivo. Los gritos de "elecciones", "fuera" e incluso algún insulto se han repetido tanto a la llegada de Sánchez a la tribuna de autoridades como al finalizar la parada militar.

Sánchez ha llegado a la Plaza de Lima de Madrid en su coche oficial poco antes de las 11 de la mañana, donde ya le esperaban la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Pese a que su llegada no ha sido anunciada por megafonía —al contrario que en anterior desfiles—, el público concentrado alrededor de la tribuna de autoridades ha dedicado numerosos pitos y abucheos al presidente. Este rechazo se ha repetido con mayor intensidad una vez finalizada la parada militar cuando Sánchez abandonaba el lugar.

La reacción al presidente del Gobierno contrasta con la que han sido recibidos los Reyes y sus hijas, a quienes la ciudadanía ha aplaudido y vitoreado con gritos de "Viva España" después de que su llegada sí que haya sido anunciada al público.

Numerosos ciudadanos no han querido perderse la cita pese a la lluvia que desde primera hora de la mañana amenazaba el cielo de Madrid. Desde tres horas antes del inicio había público congregado en los más de dos kilómetros de recorrido del desfile por el Paseo de la Castellana.

Finalmente, la lluvia ha hecho acto de presencia al comienzo y al final de la parada militar, provocando la suspensión del desfile aéreo. Estaba prevista la participación de 88 aeronaves entre cazas, aviones de transporte y helicópteros. Sin embargo, finalmente sólo han podido volar los siete aviones de la Patrulla Águila que han pintado la bandera de España en el cielo de Madrid tras el homenaje rendido a los caídos.

4.000 militares y 152 vehículos

En total, han participado en el desfile unos 4.000 militares de los tres Ejércitos y 152 vehículos, además de efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, servicios de Protección Civil de comunidades autónomas y Ayuntamiento de Madrid, y Salvamento Marítimo.

El desfile terrestre lo ha abierto una sección de motos de la Guardia Real, a la que han seguido distintas unidades motorizadas entre las que ha destacado una muestra de vehículos desplegados en misiones internacionales como Malí, Irak o Afganistán. A continuación, han desfilado algunos de los más aclamados por el público, como la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Una vez finalizada la parte motorizada ha llegado el turno de las banderas de las unidades y las seis banderas históricas de España que conmemoran el 175 aniversario de la 'rojigualda', pertenecientes a los reinados de Felipe IV, Carlos III, Carlos IV, Isabel II, Alfonso XII y Juan Carlos I.

El desfile a pie ha sido cerrado por las dos unidades que marchan con un paso específico, La Legión y Regulares, también de los más aplaudidos como es habitual. Tampoco ha faltado el tradicional carnero mascota de la Legión.

Amplia representación institucional y política

Este acto central del Día de la Fiesta Nacional ha reunido a una amplia representación de las autoridades del Estado y partidos políticos. Encabezado por Pedro Sánchez, ha estado el Gobierno al completo con la única ausencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

También han asistido todos los presidentes de comunidades autónomas excepto los de Cataluña, Quim Torra; Euskadi, Iñigo Urkullu; Navarra, Uxue Barkos —cuya ausencia es habitual—; y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, con motivo de la tragedia provocada por las riadas de Sant Llorenç.

Precisamente, los Reyes tienen previsto viajar a la zona asolada por las inundaciones junto al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; una vez finalice la recepción que tradicionalmente ofrecen en el Palacio Real.

Los partidos políticos también han estado representados en el desfile. En el caso del PP, Pablo Casado se ha estrenado en este 12 de octubre como líder de los 'populares'. Albert Rivera ha representado a Ciudadanos mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido no acudir igual que haya hecho ya en anteriores ocasiones. La representación del partido morado ha corrido a cargo de Gloria Elizo y José Antonio Delgado, quienes sin embargo no asistirán a la recepción posterior en el Palacio Real.

