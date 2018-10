El PdeCAT no descarta un referéndum entre más autogobierno e independencia

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, se ha mostrado hoy abierto a "hablar" con el PSC para conseguir su apoyo a los presupuestos de la Generalitat para el año que viene y no ha descartado la posibilidad de aceptar un referéndum que pregunte a los catalanes si quieren más autogobierno o independencia.

"No descartamos que en un referéndum se pueda preguntar si se quiere más autogobierno, pero en todo caso, a los catalanes se les debe dar la oportunidad de votar sobre si quieren independencia sí o no", ha dicho Bonvehí en declaraciones a RAC 1, donde el líder de la formación independentista ha situado a la CUP y los comunes como principales interlocutores para tirar adelante los presupuestos catalanes, pero no se ha mostrado contrario a "abrir el abanico".

"Acuerdos concretos con otros partidos no los descartamos", ha señalado Bonvehí, antes de añadir: "Para negociar un presupuesto o para discutir las inversiones en Cataluña, a nosotros no nos importaría hablar con el PSC".

No obstante, ha explicado que ayer la dirección ejecutiva del PDeCAT analizó en una reunión de trabajo el escenario de un eventual apoyo mutuo de independentistas y socialistas a los presupuestos de la Generalitat y del Estado, pero por ahora "esta posibilidad la descartamos", ya que antes debe haber "cambios" en la situación de "presos, exiliados y autodeterminación".

Bonvehí ha destacado que "parece finalmente" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "ha entendido que debe moverse" para ofrecer alguna solución política a Cataluña, aunque ha apostado por "cobrar por avanzado", porque "ya nos fiamos" de las declaraciones públicas.

Tal cual están las cosas en este momento, ha advertido, aún sin avances en cuanto a "presos exiliados y autodeterminación", los ocho diputados del PDeCAT en el Congreso votarían "no" a los presupuestos estatales.