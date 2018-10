El vídeo que descubre un truco que tienen todos los coches, el último fenómeno de Twitter

El usuario de Twitter @JorgeAmor_ se ha convertido en tendencia en Twitter después de subir a la red social un vídeo en el que muestra un "truco que tienen los coches". Como en otros vídeos de este tipo, el éxito radica en la sorpresa final: en realidad habla de los intermitentes.

"Quería enseñaros un truquito que tiene mi coche, que lo conozco desde hace mucho tiempo, y que probablemente vosotros no conozcáis. Lo tienen absolutamente todos los coches y yo creo que es importante enseñároslo porque es muy útil", comienza diciendo el hombre.

En ese momento, la cámara se da la vuelta y se ve de qué habla realmente: el intermitente. "Sirve para señalizar el puto movimiento que vas a realizar", continúa entre gritos.

"Fácil, ¿verdad? Pues ahora cogemos todos y señalizamos los movimientos de mierda que hagamos con el coche. Fácil, ¿verdad? Yo también lo creo", finaliza.

El vídeo ha sido un auténtico fenómeno en Twitter, donde en dos días acumula casi 6.000 retuits y 7.500 me gusta.

Tras el éxito Jorge Amor ha publico un irónico tuit:

No me creo que todos los que estáis apoyando este Tweet pongáis los intermitentes. Vamos, basicamente porque no me salen los cálculos jaja en la carretera nadie los pone y aquí en Twitter todo el mundo lo exige. PONED LOS INTERMITENTES, CABRONES! pic.twitter.com/dU7HwKGK3i