La cantante Aitana dio la gran sorpresa de su vida a una niña llamada Natalia que actuó en el programa Menuda Noche que Juan y Medio.

La pequeña estaba cantando en el escenario la canción Arde, uno de los temas más personales de Aitana, cuando la artista apareció por sorpresa por detrás. Se puso al lado de la niña, pero ésta no se percató de su presencia hasta que la 'triunfita' comenzó a cantar.

Natalia enloqueció entonces: dio un emocionado grito, dejó de cantar y corrió a abrazar a Aitana. "Pero digo: 'Madre mía, no me ve. No me va ver'. Cantas super bien", le dijo la cantante a la niña, que no podía creerse que su ídolo estaba a unos centímetros de ella.

"Oye, eres increíble. ¿Tú eres consciente? Lo haces super bien. He flipado, qué guapísima además", continuó Aitana, mientras las niña daba las gracias y se abrazaba a ella.

"Es increíble, su cara, su voz, su pelo, todo", decía Natalia. Justo después, las dos cantaron Arde juntas. Un momento que, seguro, ninguna de las dos olvidará.