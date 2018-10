Carmen Lomana llora de la risa y encandila a Santiago Segura en 'Masterchef Celebrity'

Carmen Lomana ha dejado muchos momentazos en MasterChef Celebrity pero, aunque el público se ríe con ella, la propia concursante no parece divertirse igual.

Eso ha cambiado en el último programa, en el que Lomana ha sufrido un ataque de risa durante una de las pruebas, durante el que incluso se le han saltado las lágrimas.

Y además lo que hacía era reírse de sí misma porque tenían que vaciar un pato y ella lo ha descuartizado, lo que ha divertido a todos, jurado y compañeros, pero a nadie como a sí misma.

O quizá sí, porque Santiago Segura estaba encantado al verla así. "Hoy la he visto reírse de verdad. Ella hace un rictus así, medio sonrisa, pero (su cara) es como una máscara, es una mujer inexpugnable, y hoy se está descojonando".

No ha sido el único 'hit' que ha dejado. En otro momento, ha hecho un comentario con el que muchos se sentirán identificados:

'No hay que ser el primero de la clase casi nunca. Que luego es mucha responsabilidad.' - Carmen Lomana, 2018. REPRESENTING. #MCCelebrity

Y por último, ha dejado un momento que ha cosechado risas y enfado por igual, a cuenta, una vez más, de declararse vegetariana. Ante la perspectiva de comer cocodrilo, ha soltado que eso es para la ropa.

Solo Carmen Lomana puede decir que es vegetariana y llevar un bolso de piel de cocodrilo 😂😂 Esto no puede ser verdad... #MCCelebrity pic.twitter.com/C6d2eZbSPQ

Carmen Lomana , la vegetariana, no come cocodrilo pero se hace un bolso con él. Carmen mujer de principios #MCCelebrity pic.twitter.com/JKXG1jk40N

@Carmen_Lomana debería informarse de lo que es un vejetariano antes de catalogarse como tal para que luego no hayan "lágrimas de cocodrilo" 😉 #MCCelebrity

No, he dicho de cocodrilo. Te has equivocado. Y que diferencia hay entre comerlo o llevarlo. A él le gustará más lucirse seguro