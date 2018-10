Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, estuvo este sábado en LaSexta Noche, espacio de debate presentado por Iñaki López, donde se sometió a las preguntas de las periodistas Neus Tomàs y Nativel Preciado.

Precisamente, una de las cuestiones planteadas por Preciado obtuvo una respuesta que dejó a la periodista estupefacta, hasta el punto de contestar con un "¿qué?" de sorpresa ante lo que acababa de escuchar de boca de Rufián.

"¿Cuántas veces le ha pedido, en público y en privado, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que por favor se comporte con respeto al Parlamento, que mantenga las formas y que no se salte el reglamento a la torera?", fue la pregunta de Preciado.

"Ninguna", respondió Rufián.

"¿Qué?", dijo sorprendida la periodista.

"Ninguna", insistió el diputado.

"Bueno, en público sí. Y creo que en privado también", agregó Preciado.

"En público, como a tantos otros diputados, sí que es cierto que alguna vez", dijo Rufián, que explicó que una vez tuvo una reunión en privado con Pastor en la que, según el diputado, no hablaron de ningún incidente vivido en el Pleno del Congreso. "Lo único que me dijo es "no te hace falta hacer según qué cosas". Y me quedé con eso, igual tiene razón", afirmó.

Además, Rufián dijo que Ana Pastor "pasará a la historia como una de las mejores presidentas del Congreso de los Diputados" porque es "muy justa".