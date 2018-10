Donald Trump ha concedido una extensa entrevista al programa 60 minutes de la CBS en la que ha rajado contra la UE, China y las presuntas víctimas de abusos de su juez en el Supremo, a la par que ha alabado a Vladimir Putin y Kim Jong Un. Y algo importante: ha reconocido la existencia del cambio climático.

La entrevistadora Lesley Stahl ha presionado bastante al magnate respecto a las tarifas que ha impuesto en varios productos a casi todos los países, entre ellos varios "aliados" de EEUU, en referencia a la Unión Europea (UE). Trump ha contestado: "¿Qué es un aliado?".

El magnate apunta que, aunque mantiene "unas maravillosas relaciones con toda esa gente", seguramente refiriéndose a los líderes europeos, "nadie nos trata peor que la UE" porque "se creó para aprovecharse (de EEUU) en el comercio, y eso es lo que han hecho".

Ante el reproche de la periodista de que esa actitud es muy hostil, Trump ha añadido: "¿Sabes lo que es hostil? La forma en que nos tratan. Nosotros no somos hostiles. Hemos sido el país idiota durante tanto tiempo...". Y ha vuelto a criticar que los demás miembros de la OTAN no paguen más.

De la guerra comercial que ha iniciado con las tarifas, el magnate ha declarado: "Lo considero una escaramuza. Y la vamos a ganar".

También ha tenido duras palabras sobre China, país al que ha impuesto más aranceles. "No pueden contraatacar, no tienen munición para ello", ha dicho, en referencia a la supuesta dependencia china del comercio con EEUU, ya que sus exportaciones son cuatro veces superiores a las estadounidenses.

La presentadora ha querido saber si intenta empujar a China a una depresión económica y Trump lo ha negado al tiempo que ha presumido: "No, aunque han bajado un 32% en cuatro meses, lo que es (como volver a) 1929".

Confía en Putin aunque "probablemente" haya ordenado asesinatos

Preguntado sobre si está de acuerdo en que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado involucrado en asesinatos y envenenamientos, Trump ha contestado: "Probablemente lo está, sí, probablemente (..) pero confío en ellos, no es en nuestro país".

En la campaña electoral que le llevó a la Presidencia en 2016, Trump se deshizo en elogios hacia Putin y, en la Casa Blanca, ha mantenido que desea mejorar los lazos con Moscú.

Esa postura ha recibido críticas de la oposición demócrata, especialmente porque las agencias de inteligencia de EEUU acusan a Putin de haber ordenado ataques contra el sistema electoral estadounidense para favorecer a Trump frente a Hillary Clinton.

Trump ha insistido en que es muy "duro" con Putin en privado. "Creo que soy muy duro con él personalmente. Tuve un encuentro con él. Solo los dos. Fue un encuentro muy duro y muy bueno", ha defendido, en referencia a la reunión del 16 de julio en Helsinki, cuyo contenido exacto se desconoce.

Trump también ha declarado que confía en Kim Jong Un, aunque admite que podría equivocarse. Después de que Stahl le echara en cara que ha dicho incluso que le quiere, a pesar de ser un dictador de un régimen torturador, Trump ha declarado: "Y-y-yo, bueno, me llevo bien con él, ¿vale?".

"Nos llevamos muy bien. Tenemos buena energía. Tenemos buena química. Mira las horribles amenazas que había. Ya no hay. No hay más amenazas", ha especificado sobre el líder de Corea del Norte.

Se niega a prometer que no cerrará la investigación sobre la 'trama rusa'

Trump admite que Rusia "se metió" en la campaña electoral de 2016 (no "interfirió") pero acusa a China de hacer lo mismo. Ante la insistencia de la periodista, que lo acusa de esquivar el tema ruso, asegura que cree que "francamente, China es un problema más grande".

Su entrevistadora le propone poco después que se comprometa a no cerrar la investigación sobre la presunta injerencia rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller, una posibilidad que la oposición contempla. Trump se niega.

"Bueno, yo... no me comprometo a nada. Pero te digo que no tengo intención de hacerlo", ofrece en un principio. "No quiero comprometerme. ¿Por qué debería comprometerme ante ti? Si me comprometo, ya me comprometeré. No tengo por qué hacerlo ante ti", zanja el debate.

El cambio climático no es un "engaño"... pero carga contra los científicos

El presidente de EEUU ha reconocido que el cambio climático no es un "engaño", algo que ha dicho en el pasado, pero apunta que desconoce si está causado por el hombre.

"Creo que algo está pasando. Algo está cambiando y volverá a cambiar. No creo que sea un engaño, creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si está causado por el hombre. Y el clima podría cambiar", ha declarado.

No obstante, afirma que los científicos tienen una "gran agenda política" y argumenta que no quiere perjudicar a la economía con políticas ecológicas. "No quiero dar miles de millones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero estar en desventaja", ha explicado.

Cumpliendo con una de las promesas que hizo en la campaña electoral que le llevó a la Presidencia en 2016, Trump anunció en junio de 2017 su decisión de abandonar el Acuerdo climático de París que firmaron casi 200 países a finales de 2015.

Trump aseguró que ese pacto ponía en "permanente desventaja" a la economía y los trabajadores estadounidenses. Este mes, un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, ha alertado de que la temperatura podría subir 1,5 grados entre 2030 y 2052.

Sobre sus burlas a la presunta víctima de abuso de su juez: "No importa, hemos ganado"

Durante un mitin electoral el 2 de octubre en Mississippi, Trump se burló de una de las mujeres que acusaron de abusos sexuales a Brett Kavanaugh, su entonces candidato al Supremo, porque admitió tener pérdidas de memoria cuando testificó ante el Senado para explicar los abusos.

Trump cree que sus mofas a Ford ayudaron a los republicanos a colocar a Kavanaugh en el Supremo: "Si no hubiera hecho ese discurso, no habríamos ganado. Solo dije que ella parecía no saber nada".

Ford sostiene que, cuando estaba en un encuentro de estudiantes en una casa, Kavanaugh la forzó a meterse en una habitación, trató de quitarle la ropa, toqueteó su cuerpo y le tapo la boca para impedir que gritara, un suceso que terminó cuando ella logró escapar y encerrarse en un baño.

Cuando Ford testificó, reconoció que no recordaba detalles como la forma en la que regresó a casa.

Trump imitó en un mitin en tono burlesco el testimonio de Ford: "¿En que barrio era? 'No lo sé'. ¿Dónde estaba la casa? 'No lo sé'. ¿En el piso de arriba, en el piso de abajo? 'No lo sé, pero tomé una cerveza, eso es lo único que recuerdo'".

Presionado por la periodista que le entrevistaba, Trump ha defendido que siempre ha tratado a Ford con "gran respeto" y ha asegurado que "realmente no se estaba burlando de ella". "Lo que dije de la persona de la que hemos estado hablando es que no sabía el año, la hora, el lugar", ha indicado.

Y termina diciendo: "¿Sabes qué? No voy a entrar en eso porque ganamos. No importa. Hemos ganado".