El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, ha pasado este domingo por el programa Liarla Pardo de LaSexta, donde ha sido entrevistado por la periodista Cristina Pardo.

Allí ha contado su encuentro casual con Santiago Abascal, fundador de VOX, que le sorprendió un día "hace poco" mientras se encontraba en un bar:

"De repente me tocan la espalda y me dicen, "hola, qué tal". Y pensé, como yo ya no miro, por lo de las fotos, yo digo, sí hola. Y me dice, perdona, soy Santiago Abascal. En el momento no caí, pensaba que era un corredor de cien metros vallas. Y yo, ah, Santiago Abascal. Y me dice, "sí, coño, el fundador de VOX". Y yo, "¡hostias!". De repente, estábamos las dos personas más distintas que pueden existir en un metro cuadrado".