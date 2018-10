El drama de Julián Contreras: desahuciado y viviendo con "160 euros al mes"

"Si me meten en Soto del Real, viviría mejor". La frase de Julián Contreras refleja el "drama" por el que está atravesando y que ha relatado en una entrevista en el diario La Razón.

El hermano de Francisco y Cayetano Rivera relata que acaba de ser desahuciado y que tiene toda su vida "en tres maletas". "Es lo único que hemos podido salvar después de que nos echaran de la casa. El resto, mi ropa, muebles, fotos, los libros, que son mi vida, eso está todo perdido", asegura.

La ruina del hijo menor de Carmina Ordóñez tiene que ver con el fracaso de un negocio de hostelería. "Me creí las mentiras del emprendimiento. A mí me concedieron un crédito, no me fue bien y lo amplié. Empiezas a dejar de pagar a tus proveedores y luego el alquiler. Yo estaba como garante solidario y ahora tengo un administrador concursal al que lo doy hasta los tickets del supermercado", confiesa.

El local se llamaba Pura Gula, y abrió sus puertas en el verano de 2013 en Madrid. Menos de dos años después, cerró sus puertas dejando un agujero de más de 200.000 euros en la vida de Contreras. Desde entonces, el joven se siente "en exclusión social".

"Llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando", lamenta.

