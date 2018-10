"Qué pena": críticas a Paz Padilla y a 'Sálvame' por lo sucedido con una invitada

Paz Padilla ha entrevistado en Sálvame a la madre de Miriam Saavedra, una de las concursantes más polémicas de Gran Hermano VIP.

Desde el plató, la presentadora le ha leído una carta que su hija habría escrito desde dentro de la casa de Guadalix, algo que ha hecho llorar a la mujer, que hablaba con el programa desde Lima (Perú).

Los espectadores han cargado contra los colaboradores y contra la presentadora por lo que consideran una "falta de respeto" a la madre de Saavedra. En el vídeo se pueden escuchar las risas de algunos de los tertulianos

Hay miles de tuits criticando al programa por su trato a la madre de Miriam Saavedra, uno de los nombres propios de esta edición de GH VIP.

Las respuestas a los tuits de Sálvame sobre la madre de la concursante han sido respondidos por centenares de personas y en casi todos se puede leer lo mismo. En la etiqueta #PoleMiriam —que ha sido tendencia durante toda la tarde en Twitter— los puedes leer todos.

Además, otros espectadores han cargado directamente contra Paz Padilla porque consideran que se estaba aguantando la risa mientras la madre de Miriam Saavedra se derrumbaba en directo.

Asco de salvame que poca vergüenza riéndose yo lo he quitado por que no podía más así que me he puesto antena a hora caigo