Trump insinúa que "asesinos por cuenta propia" están tras muerte del periodista saudí Khashoggi

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó hoy que "asesinos por cuenta propia" pueden estar detrás de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, de quién no se sabe nada desde que el pasado 2 de octubre entró al consulado de su país en Estambul.

"Me parece que quizás estos podrían haber sido asesinos por cuenta propia, quién sabe. Vamos a tratar de llegar al fondo (del asunto) muy pronto", señaló Trump ante los periodistas momentos antes de embarcar en el avión presidencial rumbo a Florida.

Trump hizo estas declaraciones después de asegurar que el rey saudí, Salmán bin Abdelaziz, le dijo por teléfono que desconoce qué sucedió con Khashoggi, un periodista que escribía para el diario The Washington Post y que, según sus familiares y amigos, fue asesinado en el consulado de su país en Turquía.

Además, el monarca señaló a Trump que Arabia Saudí está trabajando con las autoridades turcas para esclarecer lo sucedido a principios de octubre, de acuerdo con las declaraciones del presidente estadounidense. "Él dijo muy firmemente que está tratando con Turquía, que han llegado a un acuerdo para investigarlo juntos y creo que eso es algo bueno", añadió antes de partir hacia el sur del país.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened "to our Saudi Arabian citizen." He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!