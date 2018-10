Belén Esteban protagoniza una escena surrealista en pleno directo de 'Sálvame'

Belén Esteban ha protagonizado este martes un momento surrealista en Sálvame(Telecinco). No tanto por la naturaleza de la escena (que es de lo más habitual), sino por que ha ocurrido en pleno directo.

Los colaboradores estaban debatiendo como cada tarde, cuando la ganadora de GH VIP 2015 ha recibido una llamada en su teléfono móvil. Al parecer, no es la primera vez que recibe una llamada de ese remitente, porque 'la Esteban' ha contestado en directo, con el micrófono abierto y protagonizando el plano: "¡Que no me llames, pesado!", ha gritado sin complejos, cortando la conversación de sus compañeros.

La presentadora Carlota Corredera ha expresado su sorpresa ante tal escena, aunque lo ha hecho solo con el gesto de su cara, porque se ha quedado sin palabras.