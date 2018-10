El rey saudí se compromete a investigar el caso Khashoggi ante EEUU

El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, se comprometió hoy ante el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a llevar a cabo una investigación "completa, transparente y oportuna" sobre la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Enviado a Arabia Saudí en un viaje relámpago por orden del presidente Donald Trump para abordar el escándalo, Pompeo agradeció al monarca por su "compromiso" con la investigación, según afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en la red social Twitter.

. @SecPompeo met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman & reiterated @POTUS ' concern with respect to #JamalKhashoggi 's disappearance & the President's desire to determine what happened. The Secretary welcomed Saudi Arabia's support of the Turkish authorities' investigation. pic.twitter.com/bqfrgQRS8z

El responsable de la diplomacia estadounidense mantuvo reuniones separadas con el rey; con el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, y con el ministro de Exteriores, Adel al Yubeir.

En la reunión con Al Yubeir, Pompeo "reiteró la preocupación de Estados Unidos por la desaparición de Jamal Khashoggi", según informó el Departamento de Estado en un escueto comunicado.

La agencia oficial saudí SPA solo informó de que en las reuniones se trataron las relaciones bilaterales y la situación en la región, sin hacer mención al caso del periodista, desaparecido el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul.

Los medios oficiales saudíes sí difundieron imágenes de las reuniones, en las que Pompeo fue recibido de forma amistosa y entre sonrisas por los dignatarios del país árabe.

Trump anunció el viaje de Pompeo ayer, después de haber mantenido una conversación telefónica con el rey saudí en relación a las investigaciones por la muerte del periodista

Al anunciar el viaje, Trump aseguró que el monarca le negó que tuviera ningún conocimiento de este asunto y sugirió que, tras hablar con el rey saudí, tiene sensación de que Khashoggi pudo ser víctima de "asesinos por cuenta propia".

El presidente estadounidense, que hace días amenazó con imponer un "castigo severo" a Arabia Saudí en caso de que se confirmase el asesinato, ha rebajado el tono en los últimos días. En un mensaje de Twitter, Trump se defendió hoy de los que le achacan ser demasiado blando con Riad.

"Para que conste, no tengo intereses financieros en Arabia Saudí. (ni tampoco en Rusia, por cierto) ¡Cualquier sugerencia de que los tenga no son más que NOTICIAS FALSAS (de las que hay muchas)!", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

For the record, I have no financial interests in Saudi Arabia (or Russia, for that matter). Any suggestion that I have is just more FAKE NEWS (of which there is plenty)!