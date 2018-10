"Los presupuestos son buenos para nuestro país en su conjunto y para la gente que se ha echado al hombro los momentos difíciles". El diputado de Podemos y futuro candidato de la formación morada a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, ha defendido —en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco— que el pacto de presupuestos alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias da voz a "esa gran mayoría de españoles que más han sufrido los recortes y que ahora dicen por primera vez en 10 años basta ya de hacerle regalos a una pequeña minoría".

De este modo Errejón, quien niega que el acuerdo suponga "una subida generalizada de impuestos" y quien ha matizado que "los asalariados y autónomos no van a pagar ni un euro más", se ha mostrado muy optimista sobre el futuro de estas cuentas públicas: "Creo que Bruselas les va a dar el visto bueno y van a tener los apoyos parlamentarios suficientes y creo que van a ser los próximos presupuestos generales de España", ha defendido.

EFE EFE

En referencia al apoyo que los presupuestos necesitan para salir adelante por parte de los partidos independentistas catalanes, Errejón ha asegurado que Podemos siempre ha mostrado un "posición nítida" con respecto a Cataluña y que no va a cambiar con independencia de lo que pase con los presupuestos: "No creo que el encarcelamiento de los dirigentes elegidos en las urnas ayude a solucionar el problema", ha defendido Errejón, antes de matizar que "estos presupuestos no tienen contrapartidas, ERC también tiene muchos votantes que cobran el salario mínimo y por eso es bueno para la ciudadanía española y catalana. Hay que redistribuir para los de abajo".

"No hay ningún intercambio de cromos y queremos convencer a todos los grupos parlamentarios posibles, incluso al PP y Cs que son una coalición del enfado permanente, de que estos presupuestos son buenos", ha continuado Errejón, antes de sentenciar: "Hay más de un millón de españoles que cobran el salario mínimo. Si aumentas ese dinero eso va directo al consumo y a las pequeñas empresas, lo que permite reactivar la economía española".

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard