La bufanda de Fendi que se ha hecho viral por parecer una vulva

No es una vulva ni una vagina gigante y, supuestamente, tampoco pretende serlo. La nueva bufanda de Fendi se ha hecho viral gracias a su parecido más que razonable, aunque su aspecto no ha conseguido que los clientes rechacen comprarla, a pesar de que cuesta 850 euros.

De hecho, en Farfetch, el portal de moda de lujo, ya está agotada. Se trata de una bufanda rosa, con pelo y, según la web de Fendi "su tacto" es como el de "la piel", tal y como recogen algunos tuits.

El producto ya no aparece en la web de la marca, y de momento la casa italiana no ha querido hacer comentarios al respecto, según Independent.

This is from @Fendi Fendi's 'touch of fur shawl'. It's a pale pink scarf with a border of fox fur (yep, real fox fur, which we're not impressed with). HORRENDOUS! pic.twitter.com/mEw809jaBK — PLANT BASED NEWS Ⓥ (@plantbasednews) 13 de octubre de 2018

¡Horrorosa!

¡¿Qué es esto?! El ejemplo de "necesito una segunda opinión ante de hacer un producto".

Dios mío... es más bien, ermmmmmm...

Otros usuarios han intentado hacerlo incluso más real: