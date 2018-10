El último episodio de Volando Voy, el programa de Jesús Calleja en Cuatro, se centró en los incendios forestales de Galicia. El presentador y aventurero habló con vecinos que han sufrido el desastre en carne propia y trató de hacer pedagogía para evitar que ese desastre se repita años tras año. Pero hubo un aspecto de su programa que ha despertado las iras de los agentes forestales de Galicia.

La Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Galicia (APRAFOGA) ha cargado con dureza contra Calleja y su programa por haber realizado un simulacro de incendio "que no puede ser menos afortunado". En un comunicado, los agentes forestales gallegos aseguran que Volando Voy ofrecio "una versión inventada del protocolo de actuación" en caso de incendio y "no se nombra a los intervinientes en caso de aviso".

Pulsa aquí para ver el programa que ha despertado la ira de los agentes forestales gallegos

APRAFOGA considera que todo el simulacro orquestado por Calleja para su programa es erróneo de todo punto:

"Ni 112 lleva los incendios forestales, ni los apagan los bomberos urbanos, ni el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Protección Civil, que es el que sale en el programa. Aunque sí son colaboradores habituales en incendios forestales. Cuando el 112 recibe un aviso de incendio forestal debe remitir el aviso al 085 para que se ponga en marcha el dispositivo de incendios forestales. Los drones quedan muy bien, pero hasta ahora no tienen ningún fin práctico en la extinción en incendios. Mucho menos en Chandebrito, donde no pudieron ni usarse medios aéreos por falta de visibilidad. Axega no coordina nada en incendios forestales ya que es responsabilidad del Pladiga".

Los agentes forestales acusan al programa de haber "vendido un cuento" y hacen un llamamiento a la responsabilidad: "Los incendios son algo muy serio con terribles consecuencias de todo tipo: económicas, ambientales y sobre todo de seguridad ciudadana. No se puede olvidar que en este incendio han fallecido tres personas desgraciadamente. En nada contribuiremos a atajar esta lacra que sufrimos en Galicia si nos dedicamos a tergiversar y distorsionar la realidad", explican.

APRAFOGA asegura además que el programa contaba con información fidedigna, de fuentes expertas, que finalmente no aparece en el reportaje: "No sabemos de quién fue la decisión de eliminar ese contenido del programa, pero lo que se acaba transmitiendo es un cuento que nada tiene que ver con la realidad". Por ello, exige que se haga "una rectificación en el mismo medio y programa y que se explique cómo funciona en realidad el dispositivo de incendios forestales en Galicia para que nadie tenga la visión manipulada y falsa que han emitido".

Orgullosos en mi equipo de agitar conciencias en el programa de ayer de Volando Voy sobre los incendios y orgullosos de que los pueblos y sus gentes sean los protagonistas de este programa!

Agradecimiento especial a los agentes medioambientales y brigadas forestales, sois heroes pic.twitter.com/6GkFTYXiyl — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 15 de octubre de 2018

En el comunicado, reconocen que el propio Calleja ha publicado en Facebook una corrección, pero matizan: "Ha publicado en su página de Facebook una corrección en la que dice que sí son agentes forestales y bomberos forestales quienes hacen el trabajo y se juegan la vida y los llama héroes. Como expusimos anteriormente, no queremos medallas sino que se explique a la ciudadanía, a quien nos debemos, quién es quién en los incendios forestales y cuál es el papel de cada uno en ellos".