La modelo Joana Sanz explica en Instagram por qué se operó los pechos

La modelo canaria Joana Sanz, pareja del futbolista Dani Alves, ha respondido en Instagram Stories a la pregunta de un seguidor, que quería saber la razón por la que se había operado los pechos.

"Es un poco delicado hablar de temas así, porque de una forma u otra influenciará a ciertas chicas... No quiero influenciar con mi opinión, cada una es un mundo y tiene que tomar decisiones por sí misma, con cabeza y evaluadas, no guiadas porque 'no sé quién dijo que...", comienza diciendo la modelo.

"Yo me lo operé porque tristemente el estereotipo que tenemos de mujer, es con pecho. Para una adolescente que le gustaba la moda no cumplir dicho estereotipo, era frustrante... A día de hoy, no lo habría hecho, ya que ni para la moda, necesitas tener pechos voluminosos...", prosigue.

La modelo dice que ahora, por contra, "suelen tener más éxito las chicas con pecho más pequeño". Por eso subraya que "hay que sentirse cómoda con una misma, no por los demás.

"Me molesta mucho las chicas que dicen tener 'complejo' por ello... ¿Cómo puedes atormentarte por algo así? Observa tus virtudes, no solo físicas... Ya que el físico con cirugía o sin cirugía, acaba cayendo. Nútrete como persona, convierte tu cerebro en una lujosa trufa :) Al final, eso es lo que quedará", finaliza Joana Sanz.