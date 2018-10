La plataforma de vídeos más famosa del mundo se ha caído a nivel mundial. YouTube ha vuelto alrededor de las 05.00 horas de la madrugada, tras más de una hora de inactividad.

Los usuarios de redes sociales se han lanzado a anunciar que no cargaba la página de inicio y, cuando lo hacía, no se veían los vídeos, ya fuera porque seguían en negro o porque se mostraba un mensaje de error. La propia empresa ha informado en Twitter de la situación.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.