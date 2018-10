Un estudiante mata a 18 personas en un ataque contra su instituto en Crimea

Al menos 18 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas por la explosión de una bomba en el interior de un centro de formación profesional de la ciudad de Kerch, en la península de Crimea, según han informado las autoridades rusas.

Fuentes policiales priorizaron inicialmente la hipótesis de la explosión de gas, pero el Comité de Investigación ha confirmado que se trató de una acción intencionada, después de comprobar que había estallado un artefacto cargado con metralla en la cafetería del centro.

El presidente de Crimea, Sergei Aksionov, ha elevado a 18 el número provisional de muertos, mientras que el de heridos supera los 40. La mayoría de las víctimas serían adolescentes alumnos del centro, si bien no han trascendido detalles al respecto, según la agencia de noticias Sputnik.

BREAKING: Top Russian official in Crimea says the attacker at a Crimean college was a student who has killed himself.