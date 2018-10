El brutal 'hachazo' de Pérez-Reverte a los políticos tras la condena a un tipo que apaleó a un jabato en Lleida

"¡Vamos a hacer unos chorizos...!". Estas fueron las palabras que un individuo soltó, el pasado enero, antes de agarrar a un jabato y comenzar a golpearle de manera salvaje en una acequia de Lleida. Pues bien, esa animalada le ha salido al agresor por 720 euros, ya que la multa de 1.200 euros impuesta por la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, que incluye los agravantes de intencionalidad y de trascendencia social, ha contado con un descuento de un 40% por pronto pago —según ha informado la asociación animalista AnimaNaturalis a Europa Press—.

Pues bien, el maltrecho cerdo salvaje ha encontrado un aliado en el reconocido defensor de los animales Arturo Pérez-Reverte, quien ha publicado un indignado tuit resaltando la paradoja que se da en este caso del individuo de Lleida y en el que crítica la cobardía de los políticos y la "infame legislación española" para denunciar la "casi total impunidad" de "gentuza como esta":

Las palabras de Pérez-Reverte, que en cuestión de pocas horas han recibido más de un millar de 'me gusta', han encendido el debate en la red social:

Cualquier paso que den para endurecer las penas por maltrato animal supondrá poner sobre la mesa el debate sobre los toros.Y es ahí donde ningún político ni el Congreso está dispuesto a entrar. Es un "si dejó que maten toros como fiesta, no puedo ponerme digno defendiendo perros"

