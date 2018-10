La presentadora Cristina Pedroche ha sorprendido al aparecer este miércoles en el programa Zapeando, de La Sexta, con un llamativo peonado.

Pedroche llevaba un moño enorme que se elevaba unos cuantos centímetros por encima de su cabeza. "Me he puesto el WIFI porque aquí no se coge bien", ha ironizado al inicio del programa.

El curiosos peinado de @CristiPedroche de hoy SORPRENDE en #zapeando1224: "Me he puesto el WIFI porque aquí no se coge bien 😅. No puedo moverme mucho porque tiene vida propia y se va para delante" 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/IkVlnFzph8 — zapeando (@zapeandola6) 17 de octubre de 2018

"No puedo moverme mucho porque tiene vida propia y se va para delante", ha añadido ante las risas de sus compañeros de mesa.

Poco después, en el mismo programa, Pedroche ha hecho un chiste que tampoco ha pasado desapercibido en la red.

El Rey Felipe viaja en metro 🚇 y @CristiPedroche tiene uno de sus CHISTES 😅 para celebrarlo 🥳: "La verdad es que con lo alto que es nuestro Rey, más que el metro, debería haber cogido el metro... noventa" 🤣🤣 #zapeando1224pic.twitter.com/3sOO8E01ob — zapeando (@zapeandola6) 17 de octubre de 2018

"La verdad es que con lo alto que es nuestro rey, más que el metro, debería haber cogido el metro... noventa", ha dicho al comentar la noticia de que Felipe VI ha viajado en el transporte público parar rendir homenaje a la visita inaugural al Metro de Madrid que protagonizó en 1919 su bisabuelo Alfonso XIII.