El emotivo discurso de Javier Calvo por el premio Ondas de 'OT'

Apenas ha conocido la noticia de que OT ha sido galardonado por partida doble con el premio Ondas, Javier Calvoha utilizado sus redes sociales para celebrarlo. Y lo ha hecho con un mensaje cargado de emoción.

El director de cine y exprofesor de la Academia ha resaltado la honestidad del programa y el corazón que todos han puesto en el formato:

"OT 2017 también tiene Premio Ondas. Y también siento que una pequeñita, muy pequeñita parte, es nuestra. Y me emociona. Porque OT ha sido uno de las etapas más importantes de mi vida. Porque ahí dentro me permití reír, llorar, vibrar, sufrir, aprender y vivir. Me generó una pasión tan honesta y brutal en mí que me marcó para siempre. Porque conocí a 16 personas maravillosas que llevo en mi corazón y que muchas forman parte de mi día a día. Porque a todos los profes y a su equipo les considero mi familia y porque conocí a @manuguix y @noegalera. Y conocerles y trabajar con ellos dos... eso fue un regalo de la vida. Porque estaré siempre agradecido a @tinet_rubira por la oportunidad. Y porque ahí dentro no solo descubrí unos concursantes excepcionales. Me descubrí a mí. Descubrí a @soyambrossi. Y, sobretodo, descubrí algo que no sabía antes de entrar: que hay solo una manera de cantar bien. Cantar con el corazón. Y eso es lo que, todos juntos, conseguimos que hicieran. Y cada vez que piense en OT pensaré en una edición honesta, ingenua, bestia. Una edición abierta en canal y hecha con el corazón que se merece todos los premios".