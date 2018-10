El tuit de Ramos que incendia Twitter por lo que muestra para callar bocas

"Nada más que decir". El defensa del Real Madrid y capitán de La Roja, Sergio Ramos, ha querido callar bocas con un fragmento de vídeo en el que se aprecia claramente que no pisó al delantero del Manchester United Raheem Sterling en el partido España-Inglaterra (2-3), de la UEFA Nations League.

Ramos fue acusado, tanto en redes sociales como por parte de la prensa inglesa, de pisar a Sterling, lo que viene a sumarse a otros episodios protagonizados por el español, como su forcejeo con Mohamed Salah, del Liverpool, en la última final de la Champions League, y que acabó con el egipcio lesionado en el hombro.

Nada más que decir.

Este lance, clave en aquella final, provocó que tanto Ramos como su familia recibieran amenazas de muerte.

El tuit de Ramos tiene cerca de 17.000 'me gusta' en apenas dos horas y cerca de un millar de comentarios tanto de seguidores como de detractores del futbolista sevillano:

