El viral reproche de Rufián a Iglesias por ir a "presionar" el presupuesto a la cárcel

Gabriel Rufián se ha convertido en tendencia a poco de levantarse esta mañana. El diputado de ERC ha lanzado un tuit-ataque al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se ha viralizado inmediatamente y en el que acusa al número uno de los morados de ir a "presionar" a la cárcel de Lledoners, hasta donde va a desplazarse para verse con el máximo dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, encarcelado desde noviembre de 2017.

"Hola @ Pablo_Iglesias_. En lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE se puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a 9 demócratas de una condenada salvaje, injusta y vengativa", escribe Rufián.

Por el momento no ha llegado respuesta alguna de Iglesias, pero sí que han sido numerosos los tuiteros que han entrado al trapo y han respondido al político catalán, unos para aplaudirle, otros para reprocharle su ataque. Los segundos son más.

Si está cerca de ti en el Congreso... ve a verle, felicítalo por sus 40 años y dile. Me parecería más sencillo, Gabriel

Pero de verdad te psrece que Podemos puede cambiar a su gusto una decisión judicial? Normalmente estoy de acuerdo en mucho de lo que dice Rufián pero hoy desde mi punto de vista no está diciendo lo que de verdad piensa, que es lo que hace normalmente

No me puedo creer,que los 2.000.000 de separatistas,no estén de acuerdo con estos presupuestos, Iglesias no es juez, iglesias,no está de acuerdo que esten pic.twitter.com/28fiJafbpN