Indignación generalizada por el comportamiento de un grupo de jóvenes en el Metro de Madrid

Una joven ha compartido en redes sociales el lamentable comportamiento de un grupo de jóvenes en el Metro de Madrid. Teresa, así se llama la joven, publicó un tuit en el que relataba lo que un grupo de chicos de su edad estaba haciéndole a un hombre que pedía ayuda en los vagones de metro.

"Voy en el metro y unos niñatos que tenían unos nuggets del McDonald's los tiran a lsuelo, los recogen, los vuelven a poner en la cajita, les escupen, cierran la cajita y se lo dan a un señor que estaba pidiendo en el vagón", ha escrito.

Su publicación tiene más de 6.000 retuits y supera los 7.000 'me gusta', pero no acaba ahí. Teresa también relata que ella intervino para detener la vejación:

El señor se ha emocionado y todo. Yo me he levantado y le he explicado lo que habia pasado y se ha puesto a llorar, a decir que solo porque la vida le habia tratado mal y le habia dejado en esta situación no merecia cosas como esas que el no era una mala persona