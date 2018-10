Esta maniobra de un motorista y un ciclista genera el aplauso unánime en Twitter

Los adelantamientos a los ciclistas en carretera son siempre delicados. Es obligatorio dejar una separación lateral mínima de metro y medio, pero eso en la práctica no ocurre muchas veces, por lo que se pone en peligro la integridad de los deportistas.

Por eso, un vídeo subido a Twitter por el usuario @comprameunamoto está teniendo repercusión en esa red social. En él se ve cómo un motorista, que graba, se dispone a adelantar a un ciclista.

COMUNICACIÓN Y RESPETO. Vas a adelantar a un ciclista, él ve antes que tú un coche de frente, te hace un gesto, dudas y abortas la maniobra. Esperas, y entonces sí, le adelantas. Has perdido 5 segundos. ✌️ #metroymedio #vadepersonas pic.twitter.com/lXBNXogk0g

Pero, de pronto, el deportista le hace señales con la mano para que no lo haga. Para que se detenga. El motorista obedece, se queda detrás, y pronto se ve el motivo: un coche venía por el otro carril. El motorista no había podido verlo todavía, pero sí el ciclista que evitó una situación de peligro.

En Twitter, el vídeo ha generado reacciones como estas:

No se si eres tu o no, pero el ciclista advierte entre otras cosas por su propia integridad. El de la moto si no tenía suficiente visión jamás debería haber empezado la maniobra.



Excelente ejemplo pedagógico, pero sin olvidar que incluso más mínimos "errores" se pagan