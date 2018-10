Jordi González ha atravesado en los últimos tiempos una delicada situación de salud. Según informa en exclusiva Lecturas, el presentador perdió el lunes de la semana pasada la visión repentinamente. De acuerdo a sus propias palabras, estuvo a punto de quedarse ciego.

"La retina de mi ojo izquierdo tuvo a bien desprenderse, la muy hija de p...", explica. No es la primera vez que le pasa algo similar, ya que en marzo de 2017 sufrió la misma dolencia, pero en el otro ojo.

"El viernes fui operado de urgencia por desprendimiento de retina. La visión de mi ojo derecho era de sólo un 5%. La intervención la bordó Marta en dos horitas largas. Hoy, cinco días después, he sido dado de alta y en unas horas estaré presentando en directo mi programa en la tele tan dicharachero como siempre. No me lo creo ni yo", explicó en aquel momento.

Esta vez, la operación duró tres horas y ahora está en pleno proceso de recuperación. Lecturas publica la foto en la que Jordi González aparece con el ojo tapado. "Publícala, si quieres, para que se vea que, aun con este contratiempo, no me amilano ni estoy triste", afirma.

La revista subraya que este tipo de percances no son raros en los operados de miopía y entre los que soportan también luces tan fuertes como los focos de un plató.

El presentador estaba a punto de comenzar un nuevo programa en el prime time de Mediaset de entrevistas, debate y actualidad periodística.