La reflexión sobre "lo público" tras el especial de Chicote sobre la comida en las residencias de abuelos

Alberto Chicote ha estrenado este martes un ¿Te lo vas a comer? sobre la alimentación en las residencias de la tercera edad. Y lo que mostraba ha indignado a la audiencia.

El cocinero ha viajado de un sitio a otro de España para evaluar la atención a los mayores a la hora de comer, la calidad de los productos y de su cocinado y el cuidado a la hora de vigilar que se lo coman.

Residencias de gestión privada o pública, de distintas comunidades, defendidas por directores, empleados o políticos. Algunas le han dejado pasar sin problemas; en otras se ha prohibido la entrada al cámara. La conclusión que la mayoría saca en redes es la misma...

Curioso que las residencias peor gestionadas son las de gestión privada. Y no me equivoco si afirmo que hasta saldrán más caras que las de gestión pública. Manda huevos #comerenresidencias — Calero (@eddu81) 17 de octubre de 2018

Buen reportaje de @albertochicote sobre la alimentación en residencias #comerenresidencias. ¿Va siendo evidente la diferencia entre gestión pública y privada? — elena diaz (@helendiaz9) 17 de octubre de 2018

Hoy son nuestros abuelos y abuelas. Mañana seremos tú y yo.



Gestión pública: Mero, merluza, bacalao...



Gestión privada: Panga, tilapia, limanda...



Mucho por hacer. Mucho por cambiar.#ComerEnResidenciaspic.twitter.com/K8ScITQEEO — Indignad@s!! (@Sentid2016Comun) 17 de octubre de 2018

#ComerEnResidencias ha mostrado lo que hay detrás de la palabrería de los políticos que dicen que hay que privatizar la atención sanitaria y sociosanitaria porque la gestión privada es mejor que la pública: miseria para los ancianos y apropiación del dinero público por miserables — RosaCandidaMD (@RosaCandidaMD) 17 de octubre de 2018

Se nota la diferencia entre la gestión pública y la privada. Es lo que ocurre cuando haces negocio con cosas que no deben ser negocio. Se llama estado de bienestar. Lo otro es lo que quiere la derecha #comerenresidencias — pete (@peteom) 17 de octubre de 2018

Madre mía , me han puesto de mala leche , alguien me podría decir alguna privatización ( de lo que sea ) que haya demostrado que la gestión privada, ha sido mejor que la pública ?

Y que nos haya beneficiado todos no a unos pocos

VERGÜENZA #ComerEnResidencias — Luis collado (@Luiscollado4) 17 de octubre de 2018

La diferencia entre la pública y la gestión privada del cuidado de nuestros mayores en #ComerEnResidencias.



La gestión privada es otra eatafa más. Otra forma de corrupción para llevarse el dinero público, robándoselo a quien más lo necesita. pic.twitter.com/W0EDJt3Nch — Indignad@s!! (@Sentid2016Comun) 17 de octubre de 2018

Lo que está quedando claro es que la gestión privada convierte a usuarios en clientes y prima el beneficio económico incluso si este atenta contra la vida de las personas. De vergüenza @albertochicote#comerenresidencias — Dave Ortgui 🔻 (@dortega_g) 17 de octubre de 2018

Una hora de programa y por el momento las residencias que no cuidan de sus residentes son todas de gestión privada, que casualidad...#comerenresidencias — AXL95 (@valexmb) 17 de octubre de 2018

#comerenresidencias ahí tenéis la diferencia entre un servicio público y una empresa privada que solo busca sacar más beneficios. Ahora seguid votando a la derecha... — Contrabandista (@godnerad) 17 de octubre de 2018

La gestión pública funciona. La privada es negocio. Lo que no se es por qué algunos políticos se empeñan en desprestigiar lo público dedicándose a ello. Bueno, si lo sé. Se llenan los bolsillos. Vergüenza #comerenresidencias — Carla Checa (@ChecaCarla) 17 de octubre de 2018

Tremenda la diferencia de la residencia pública. No tienen nada que esconder, dejan entrar la cámara en la cocina... Será suficiente para que los obreros de derechas se den cuenta de que los engañan con las supuestas virtudes de la gestión privada? #comerenresidencias — Sargento Hartman (@OxelUrrutia) 17 de octubre de 2018

Mi compañero es auxiliar de clínica y ha trabajado en muchas residencias de gente mayor. Ha visto de todo, inhumanidad y humanidad. Sabéis donde reside la inhumanidad? En el sistema privado. Es el resultado de un sistema inhumano como el sistema capitalista. #comerenresidencias — Esther (@Antisistema74) 17 de octubre de 2018

Yo soy cocinero, he trabajado en residencias y eso de servir leche aguada para ahorrar lo he visto de primera mano, es una práctica muy generalizada, de vergüenza... #ComerEnResidencias — Mutantehijodeputa (@mutantehijodepu) 17 de octubre de 2018

#comerenresidencias En primera persona os digo que en los centros públicos donde yo he trabajado jamás hemos tenido problemas de este tipo con los alimentos. Si es cierto que gobernado el PP, desde la crisis los abuelos pasaron a comer con muchísima menos calidad. Pero mucha — Andrés Ramos (@AR_almeria) 17 de octubre de 2018

#comerenresidencias También es cierto que he sido testigo de intentos reiterados para conseguir que un médico especialista de nutrición mandase batidos de proteínas a abuelos de una residencia privada. Así se ahorraban el catering, ahorraban en personal y comían en 5 minutos... — Andrés Ramos (@AR_almeria) 17 de octubre de 2018

#comerenresidencias no hay q generalizar.... Esto no pasa en todas las residencias!!!! Pero no deja d ser un gran negocio... La mensualidad en una residencia es alta y no es porque los trabajadores ganemos grandes sueldos. — Eva (@evaevitaeva75) 17 de octubre de 2018

#comerenresidencias he estado diariamente en un centro durante 8 años,he visto las comidas que les sirven, he visto como muchos me decían que eso era incomible y preferían no comer,otros robaban pan para llevárselo a la habitación y así comer algo. — almu9r (@Almu9R) 17 de octubre de 2018

De hecho, lo visto en el programa ha enfadado tanto que varios trabajadores de residencias han salido a dar la cara y denunciar.