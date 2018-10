"Penoso": la "peor entrevista" que se ha visto en 'La Resistencia' cabrea en Twitter y en plató

David Broncano está que arde, dirigiendo dos de los programas de humor más importantes del momento. Pero este martes uno de ellos, La Resistencia, no ha recogido alabanzas, aunque la culpa, como señala la mayoría, no es del espacio.

Ha acudido al teatro a ser entrevistado por Broncano el youtuber Wismichu, protagonista de innumerables polémicas. Y no parece haberle hecho gracia a mucha gente. Tampoco, aparentemente, al propio presentador.

El youtuber ha llegado a hacer sangrar sin querer a Broncano y ha roto una taza de las que siempre tiene el programa en la mesa intencionadamente justo al salir de plató.

Twitter ha ardido contra Wismichu y ha calificado lo que se ha visto como la "peor entrevista" de la historia de La Resistencia, un programa por el que han pasado todo tipo de personas, desde entrenadores deportivos hasta científicos, pasando por políticos, dibujantes y periodistas.

Quizá la entevista a Wismichu en La Resistencia esté pactada. Quizá él quiera marcarse un Joaquin Phoenix, en cuanto a hacer un documental. Eso no quita que de vergüenza ajena en niveles extremos. Esto es como AliExpress. Lo que realmente quieres VS lo que realmente te llega. pic.twitter.com/MdoHKacFSl

Decir q te has marcado un Ignatius al final, es de tener el ego muy alto, chaval. No tienes gracia y has hecho la peor entrevista desde que existe la Resistencia... Me parecio penosa desde el principio hasta el final y encima te vi hasta humillado.. muy triste la verdad todo