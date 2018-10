La Vicesecretaria Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, ha generado una gran polémica este jueves al asegurar que en Andalucía un "niño de diez años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León".

Lo ha dicho Tejerina en los Desayunos de TVE, al ser preguntada por el acuerdo al que llegaron ayer los grupos en el Congreso de los Diputados para que la Filosofía y la Historia de la Filosofía vuelvan a tener peso en Secundaria y Bachillerato.

"Lo veo bien", ha señalado la política popular, quien ha indicado en este contexto que le inquietan las desigualdades entre las comunidades autónomas en materia educativa. En Andalucía, ha dicho al respecto, un "niño de diez años sabe lo que uno de ocho en Castilla y León".

Poco después, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha replicado en directo en Al Rojo Vivo, el programa que Antonio García Ferreras presenta en La Sexta. La dirigente socialista ha hecho la conexión sentada sobre la mesa del aula de un colegio, un escenario muy adecuado y que, seguramente, no haya sido elegido al azar.

Díaz ha achacado las palabras de Tejerina a la ignorancia. En un tuit anterior, la presidenta de la Junta de Andalucía se ha mostrado muy dura al escribir: "¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía? Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando".