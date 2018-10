El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado este jueves la escasez de las bajas de maternidad y paternidad, que ni siquiera permiten cumplir con lo que la sanidad recomienda para los bebés.

Garzón y su esposa, Anna Ruiz, fueron padres de su primera hija a principios del pasado septiembre y el dirigente de IU acaba de reincoporarse de su baja de paternidad.

"¿Por qué las bajas de maternidad son en España solo de cuatro meses si los pediatras y la OMS recomiendan la lactancia materna en exclusiva durante seis meses?", ha escrito Garzón en Twitter, horas después de denunciar esta misma situación durante una entrevista en RNE.

El tuit de Garzón,que en apenas diez minutos tenía más de un centenar de 'me gusta', ha recibido decenas de comentarios:

Los bebés no necesitan Escuelas Infantiles, NECESITAN A SUS PADRES.Unos padres preparados por Docentes en C. Educativos como se hace en Sanidad, desde que saben que van a ser padres. No es de recibo q la ginecología y la pediatría sean los actuales Centros de Educación de padres.