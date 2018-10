La amarga queja de Helena Resano (laSexta) por lo que se encuentra todos los días

Helena Resano ha compartido este jueves en su perfil de Instagram una amarga queja por la situación que se encuentra todos los días al salir de casa.

La presentadora de las Noticias de laSexta ha compartido un vídeo en el que se puede ver una fuente pública abierta, mientras litros de agua se desperdician por el sumidero.

"Tooooodos los días me encuentro una fuente así. No siempre la misma. Cuando la solución es taaan sencilla como esto. Y toooodos los días me acerco a cerrarla. Tirando agua como si sobrara. Qué poquito cuesta ir por la vida abriendo los ojos.

Las primeras reacciones a su mensaje han alabado su comportamiento:

Muy bien helena,suerte que hay gente como tu...un saludo.. rubenarandacastro