La elogiada respuesta de Dani Martín después de ser criticado en 'OT'

En los últimos días se ha hablado mucho la concursante de Operación Triunfo María por sus palabras sobre el cantante Dani Martín.

"No me gusta nada El Canto del Loco", admitió antes de afirmar que su compañero Carlos Right canta mejor que Dani Martín.

El comentario agitó a los fans del músico en las redes sociales e incluso El Sevilla se mostró molesto. "Estos chicos tienen que saber que están en un programa donde cantan canciones de otros como Dani Martín. Ya quisiera esta chavala llegarle a la altura de Dani Martín o Ana Torroja", criticó en el programa de La Sexta Arusitys.

Ahora, el propio Dani Martín se ha pronunciado en Twitter sobre la polémica. Y lo ha hecho para restar importancia al asunto.

"Que de tonterías he leído estos días!! Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de forma pública!! Libertad de expresión! Cero ofendido! Salud", ha escrito.

Pues menos mal que no gustas, xq como gustaras te desgastan. La inteligencia siempre será la mejor arma contra la crítica no constructiva. — Ale Comunicadora (@aleCominges) 17 de octubre de 2018

Es imposible gustar a todo el mundo. Pero a los que nos gustas nos tienes ganados! 👏🏻 — Nuria Chillón (@NuriaChillon) 17 de octubre de 2018

"La verdadera belleza de la música es que conecta gente. Lleva un mensaje y tú eres uno de los mejores mensajeros". Eres un REY de la música. No lo olvides jamás. — Madridista 100x100 (@LUNA31622057) 17 de octubre de 2018

Por fin alguien sensato. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — CÍCLOPE (@CiclopeGH) 17 de octubre de 2018

Mira te quiero, gracias por esto ❤ — Eglé🎨| MARÍA FAVORITA (@hexatelar) 17 de octubre de 2018