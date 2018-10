#Vamos de Movistar+ ha recuperado este miércoles un gran bronca que protagonizaron en 1998 el periodista Josep Pedrerol, entonces en Canal+, y Luis Enrique, por aquella época jugador del Barcelona y actual seleccionador de España.

El encontronazo surge por una pregunta del periodista: "Da la sensación, al final, de que ninguno de los grandes, ni Madrid ni Barcelona, queréis ganar la Liga. Los equipos que vienen detrás están ahí apretando porque estáis perdiendo muchas oportunidades, demasiadas oportunidades".

A partir de ahí se sucede el encontronazo. "¿Tú crees eso? ¿Crees que no queremos ganar la Liga? Lo acabas de decir", responde el exfutbolista. "Me has entendido perfectamente la cuestión", reprocha Pedrerol.

"¿Me dejas hablar, por favor? ¿Aunque seas Canal+ y seas tú el presentador? Me parece que la pregunta no es inteligente. El que pueda decir que un jugador del Barça o del Madrid no quiere ganar la Liga me parece una tontería. Puedes decir lo que te apetezca, para mí decir eso es una tontería", replica Luis Enrique.

Luis Enrique: "Tu pregunta me parece una tontería"

"Entiende una cosilla y ahora te hago la pregunta de nuevo. En televisión, o cuando se habla, las comillas se interpretan. Te aclaro la noticia por si acaso no la captas", ataca el periodista, que subraya que la pregunta es metafórica. "Otra cosa es que te moleste por el estado anímico en el que te encuentras", añade.

"Me parece que la pregunta es una tontería", tercia Luis Enrique. "Y a mí que la respuesta es poco oportuna", zanja Pedrerol.