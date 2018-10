Toni Cantó explota contra el profesor que dijo que "sin muertos la independencia tarda más": "Indecentes"

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha criticado con dureza —en Twitter— al exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, Agustí Colomines, uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, quien ha avisado de que "en todas las independencias ha habido muertos", pero "si decides que no quieres", como ocurre a su juicio en Cataluña, "tardas más".

Así lo aseguró el pasado lunes en declaraciones a La Xarxa el profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona y el que fuera director de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña (EAPC) hasta que fue cesado por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"¿Normalizar qué? Mientras haya presos y exiliados, ¿qué quieren normalizar aquí? A estos señores (los dirigentes independentistas en prisión) les meterán 35 años. Y si nos pueden cazar a los demás, nos meterán 35 a los otros. Porque ellos lo que quieren es detenernos. Y nosotros queremos la independencia", ha señalado.

Cantó, indignado, ha escrito que a este "ideólogo del movimiento de Puigdemont" le enchufó a dedo en la Escuela de Adminsitración Pública cobrando de todos los catalanes incluso bajo el 155 "hasta ser cesado".

"Lo que no cesa son sus indecentes palabras", ha sentenciado:

"Sin muertos, la independencia tardará más". Esto dice un ideólogo del movimiento de Puigdemont, que le enchufó a dedo en la Escuela de Adminsitración Pública cobrando de todos los catalanes incluso bajo el 155, hasta ser cesado. Lo que no cesa son sus indecentes palabras👇 pic.twitter.com/gTmsAQ8L5j

El tuit de Cantó, que tiene más de 2.000 'me gusta', ha generado un intenso debate con centenares de comentarios:

Cobrando de todos los españoles, admirado Señor Cantó, que "los catalanes" no conforman ninguna unidad independiente del resto de España.

No soy catalán ni independentista, pero lo que ha dicho es verdad y en ningún momento ha hecho apología de la violencia; al contrario, dice "nosotros hemos decidido que no queremos esa vía". NO MANIPULÉIS.