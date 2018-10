La reina Letizia acapara este viernes las portadas de casi todos los medios de comunicación después de vestirse con un top de Zara de 26 euros que ha causado tal sensación en la redes que se ha llegado a agotar en todas las tallas salvo en la XS.

La reina asistía al coloquio de Martin Scorsese con jóvenes cineastas, enmarcado dentro del programa 'Fábrica Scorsese', que organiza la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la semana de los Premios Princesa de Asturias. Pero esa noticia, en cambio, ha pasado a un segundo plano, eclipsada por el top de Zara.

Consciente de ello, la periodista de Cuatro Carme Chaparro ha escrito un contundente artículo en Yahoo titulado "Me importa un bledo el top de la reina Letizia" y en el que afirma precisamente eso: "Me importa un cuerno el top que lleve puesto la reina Letizia. Me da igual que sea de Zara. O que cueste 25 euros. Me la repanfimfla, la verdad".

La periodista destaca que muchas crónicas que relatan el encuentro entre la reina y Martin Scorsese empiezan y titulan por ahí pese a que "podían empezar por el descontrol colorativo de Scorsese –Scorsese elige una combinación imposible de negro, gris y azul para reunirse con doña Letizia, o lo mal que le quedaba la americana –Scorsese a punto de reventar los botones de su americana ante la reina".

"Podíamos decir tantas cosas de él, pero todas nos parecerían una falta de respeto, y un poner el foco donde no toca: en la apariencia en vez de en el contenido. Pero eso es lo que hacemos con la reina. Con todas las mujeres públicas, con más o menos intensidad", critica.

Pese a ello, Chaparro admite que, a pesar de todo eso, también ha picado. "Y he hecho click. Y he leído la noticia", zanja.

HuffPost Spain La reina Letizia.