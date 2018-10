EN DIRECTO: Media España, en alerta por las lluvias

Media España se encuentra en alerta por el temporal y la gota fría que ha provocado el cierre de carreteras, escuelas y parques en numerosas localidades de la costa mediterránea, especialmente en las provincias de Castellón, Teruel, Tarragona y Valencia.

La confluencia de dos tormentas han provocado el peor temporal en una década, que ha dejado cifras récord de precipitaciones en numerosos puntos del este peninsular.

Alrededor de medio millón de alumnos de la Comunitat Valenciana, entre escolares y universitarios, no han acudido hoy a clases al estar cerradas las instalaciones educativas por el temporal de lluvia.

Fuentes de la Consellería de Educación han indicado que el número de escolares de infantil, primaria, secundaria y bachiller de la Comunitat que hoy no tienen clase asciende a 378.500, de los cuales 280.000 son de la provincia de Valencia y 98.500 de la de Castellón.

En la provincia de Valencia son 73 los municipios que mantienen cerradas las instalaciones educativas, mientras que en Castellón solo hay dos únicas excepciones: Zucaina y Villahermosa del Río.

19/10 12:01 #AEMET #avisos nivel naranja por lluvias y/o tormentas para hoy en C. Valenciana, Cataluña, Aragón y Baleares +infoCLICK EN LA IMAGEN o en https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/FeGVeLGOg9

19/10 11:57 #AEMET actualiza #avisos en C. Valenciana. Activos hoy y mañana. Nivel máx rojo +info HAGA CLICK EN LA IMAGEN o https://t.co/AYiOumkrBU https://t.co/sILqtmCxzJ

#PontRomà a #Pollença . Feia anys que no es veia tan ple @MiquelSalamanca @MeteoIB3 pic.twitter.com/XdPj2FsZGl

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Teruel han dejado más de cien litros por metro cuadrado en varias zonas, pero no se han registrado graves incidencias más allá de accidentes leves en carreteras y desprendimientos que han afectado a algunas vías.

Según datos recogidos por la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en las últimas 24 horas se ha registrado una precipitación acumulada de 103 litros por metro cuadrado en Castellote; 109 litros en Santolea; 99 en La Iglesuela; 90 en Cueva Foradada; 83 en Villarluengo; y 82 litros en Mosqueruela.

El HuffPost

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han recibido 30 avisos desde las 8 horas y, entre otras actuaciones, han sacado de su casa a una persona mayor que estaba sola en su casa, a la que estaba entrando agua, en Vinalesa.

Según han informado fuentes del consorcio, los avisos por el temporal de lluvias se han registrado sobre todo en l'Horta Nord, y han consistido en vehículos atrapados y achiques de agua en garajes, comercios y viviendas.

A las 9.42 se han movilizado para el servicio en Vinalesa y después se han desplazado a Albalat dels Sorells para ayudar a salir a otra persona mayor. Los servicios se centran ahora en la localidad de Museros.

Aquest matí hem rebut 30 avisos per ⛈️sobre tot, en l'Horta Nord. Cotxes atrapats i buidatges a garatges i habitatges. Prioritzem els + urgents. Ens hem movilitzat a 2 serveis a Vinalesa i Alabalat dels Sorells per a traure a 2 persones majors de les seus cases on entrava aigua