La escatológica confesión de Javier Calvo en su última foto

Javier Calvo nos tiene acostumbrados a una gran actividad en redes sociales. Tanto él como su pareja, Javier Ambrossi, comparten su día a día en Instagram. Esta vez Calvo ha utilizado una foto luciendo cuerpo para hacer una escatológica confesión.

"Una semana en India y se me ha ido todo por el váter", empieza diciendo el actor y director, que después explica que tiene que volver a ponerse en forma tras el viaje a la India que han llevado a cabo junto a Jesús Calleja para grabar el programaPlaneta Calleja (Cuatro). "Ya que tengo esta foto que me hizo @assiahalcazar hace unos diítas pues la subo y a volver a hacer deporte que este cuerpito no se mantiene solo".

La imagen, en la que Calvo aparece con un chándal Adidas celeste con la chaqueta abierta, ha conseguido solo en media hora cerca de 15.000 Me gusta y acumula numerosos comentarios en los que resaltan su físico, aunque algunos también han bromeado sobre su escatológico pie de foto con un "diarrea legend".