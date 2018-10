Jorge Javier sorprende en 'Sálvame' con su respuesta a lo que le han hecho algunos fans de 'GH VIP'

A estas alturas de su carrera profesional, Jorge Javier Vázquez no se corta un pelo, y menos en Sálvame, su programa.

El presentador de Gran Hermano VIP llamó "talibán de la moral" a Omar Montes, el polémico concursante —ya expulsado— del reality.

Montes no se tomó bien esta definición: "Me llamó talibán. Un comentario desafortunado por su parte. Yo seré musulmán, pero no soy ningún talibán, porque los talibanes matan a gente y yo no he matado a nadie".

Jorge Javier Vázquez responde a los ataques de Omar Montes: "Voy a seguir expresando lo que siento y viviendo la vida como quiero" #yoveosálvame#telenovipla > https://t.co/1UHP7SMHoHpic.twitter.com/k4xzgSPPjI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 17 de octubre de 2018

A raíz de este comentario, los seguidores de Omar Montes —que es cantante— han tomado represalias contra el presentador.

¿Cómo?

Enviando a través de Instagram una polémica imagen de Vázquez en la que aparece un poco perjudicado por las bebidas espirituosas.

"Lo que más me duele de esta fotografía es que ponen 'Y esta es la persona que aconseja a Omar que vaya al psicólogo', y escriben vaya con ll", ha dicho Vázquez.

Además de por lo desagradable que puede resultar que a alguien le recuerden una noche de fiesta, Vázquez ha pedido que dejen de mandarle esta foto por Instagram porque usa la red social para ligar y al recibir tantos mensajes no puede hacerlo.