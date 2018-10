"En nombre de Podemos negocia Podemos". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este jueves afirmó que "en nombre del Gobierno negocia el Gobierno": "Y en nombre de Podemos negocia Podemos", ha matizado Iglesias.

Esta declaración —en el programa Un café con Susanna, en Antena 3— se produce horas antes de que el líder de la formación morada se reúna con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners (Barcelona) a petición del dirigente independentista: "A mí me apetecía y es bueno que dos dirigentes políticos hablen", ha expresado Iglesias, quien asegura que "en privado gente del PP me dice que no se sostiene la prisión provisional".

"Yo voy a esa reunión a escuchar", ha resaltado Iglesias, quien no sabe de qué van a hablar exactamente y que "no hay orden del día".

Reunión en prisión

En referencia a que la reunión se produzca en una prisión, Iglesias ha reconocido que "la visita de un político a un preso es excepcional", tras lo que ha defendido que "no hay riesgo de fuga de estos señores y es muy incómodo para la democracia española tener a esta gente en la cárcel".

Iglesias ha respondido también a los dirigentes independentistas, que están pidiendo que presione a la Fiscalía para liberar a los políticos presos: "No parece muy sensato pedirle a un Gobierno que presione a la Fiscalía", ha opinado Iglesias, quien sí cree sin embargo que se deberían cambiar los criterios por parte de la Fiscalía.

Así mismo, Iglesias ha destacado que "todo lo que se pueda avanzar en el diálogo y el acuerdo es mejor que esta situación de excepcionalidad que tanto daño hace a España": "El propio expresidente del Gobierno Felipe González pidió no judicializar el conflicto en Cataluña.

Subida del salario mínimo

Iglesias ha aprovechado su presencia en el programa de Griso para sacar pecho sobre el pacto de presupuestos alcanzado con el Gobierno: "Hemos logrado una subida del salario mínimo histórica", ha asegurado Iglesias, quien ha explicado que si en el pasado no hubiéramos sido tan coherentes con ellos mismos, ahora no podrían estar negociando "cosas que mejoran la vida de la gente".

No han faltado tampoco los dardos de Iglesias a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a quien ha acusado de usar Andalucía como premio de consolación tras no lograr el liderazgo del PSOE: "Es un mensaje nefasto para los andaluces", ha opinado Iglesias.

En el ámbito más privado, Iglesias ha reconocido que tiene ganas de volver a casa para estar con sus hijos: "Esto te hace mejor persona", ha asegurado Iglesias.

Griso ha concluido entonces transmitiendo a Iglesias su felicidad porque los hijos del líder de Podemos y la dirigente de la formación morada, Irene Montero, estén bien (tras nacer de forma prematura), porque "lo hemos vivido como si fueran de la familia".

"Muchas gracias de corazón", ha respondido un sonriente líder de Podemos.

Sala sin cristal

La reunión que mantendrán este viernes el diputado y secretario general de Podemos con el líder de ERC, Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners (Barcelona) tendrá lugar en una sala sin cristal y sin límite temporal, tal como ocurre con todas las autoridades que piden visitar a un preso en una prisión catalana.

Este jueves se conoció que el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, también participarán en el encuentro.

La reunión Iglesias-Junqueras servirá para abordar la situación de los políticos catalanes presos por el proceso soberanista, pero también para tratar de sumar el apoyo de la formación independentista a los Presupuestos.

El líder 'morado' ha pedido varias veces la libertad de Junqueras y del resto de soberanistas que siguen en prisión preventiva por la causa del proceso soberanista, pero también ha asegurado que la situación de los presos no debe condicionar la aprobación de los Presupuestos, para lo cual hacen falta los apoyos de ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.

Visita de una autoridad

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que la petición de visita la cursa la autoridad --en este caso un diputado en el Congreso--, que es quien tiene la potestad, y que por esa condición no forma parte del régimen habitual de visitas del preso, sino que es un derecho de la propia autoridad.

El encuentro se realizará, como ocurre siempre que autoridades visitan a presos, en una sala sin cristal y no tiene un límite temporal, aunque sí una condición: no alterar el horario regimental del centro penitenciario, ya que no se pueden saltar las horas de desayuno, almuerzo, cena ni otras actividades.